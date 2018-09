Nuova cabina elettrica a Pisa

PISA – Luce nuova per una parte del centro di Pisa: infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, eseguirà il lavoro per l’attivazione della nuova cabina elettrica in via Rustichello da Pisa, che garantirà maggiore qualità e continuità del servizio elettrico per tutta la via e per le limitrofe via Bonanno Pisano, via Vanni Turino, via Enrico Di Tedice, via Aretino Spinello, via Traini e via Gabba.

Il nuovo impianto, realizzato secondo i migliori standard tecnologici e di sostenibilità ambientale, sostituirà un manufatto box provvisorio che era stata attivata nel mese di luglio. La nuova cabina sarà dotata di apparecchiature completamente automatizzata e di IMS motorizzati, ovvero innovativi interruttori che consentono di telegestire la rete elettrica in uscita dall’impianto con benefici per l’efficienza del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Sia in entrata che in uscita dalla cabina vi sono linee elettriche interrate, senza impatto ambientale, con criteri di particolare attenzione per l’inserimento degli impianti elettrici nel contesto urbano.

Le operazioni di attivazione della cabina devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani,venerdì 14 settembre, dalle ore 9 alle 16: grazie a bypass provvisori da linee di riserva, sarà possibile circoscrivere l’area del “fuori servizio” a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette (via Rustichello da Pisa civ. da 8 a 10, da 1 a 5, 19; via Bonanno Pisano civ. 40, da 55 a 57, da 61 a 65, da 69 a 71, da 75 a 79; via Vanni Turino civ. da 2 a 8, da 12/a a 28, da 19 a 25, sn; via Enrico di Tedice civ. da 2 a 12, 1, da 5 a 15; via Traini civ. da 2 a 10, 14, 18, da 1 a 5; via Gabba civ. da 2 a 8, 1, da 5 a 13, sn; via Aretino Spinello civ. 13).

I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.