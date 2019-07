Una nuova cartina per il Litorale Pisano. Foto e Video

PISA – Presentata giovedì 11 luglio presso il Bagno Foresta di Marina di Pisa un’altra interessante iniziativa tesa a promuovere e valorizzare ancor più la nostra costa, vale a dire la “Nuovissima Cartina del Litorale Pisano“.

di Giovanni Manenti

Realizzata per volontà del Direttivo Confcommercio di Marina di Pisa e con la collaborazione della Confcommercio Provincia di Pisa, la stessa è stata graficamente prodotta dalla “Associazione Replay” grazie al contributo economico di moltissimi commercianti del Litorale e che, oltre ad essere colorata e facilmente consultabile, contiene sulla propria copertina un logo dalla stessa Associazione ideato che racchiude in una sola immagine le particolarità distintive di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, da non escludere che in futuro possa essere utilizzato come marchio di tutte le attività ed iniziative del Litorale stesso.

La nuova cartina, che sarebbe più corretto definire un oposculo od una brochure, rappresenta un viaggio immaginario tra la Golena sinistra dell’Arno sino a Calambrone, passando ovviamente per Marina di Pisa e Tirrenia, al fine di presentare al lettore (sia esso pisano o turista) tutto ciò che di bello ed attraente il Litorale può offrire, sia dal punto di vista paesaggistico che per ciò che riguarda le specialità gastronomiche, così come le strutture balneari e le varie attività commerciali, senza trascurare le opportunità sportive e gli spettacoli di intrattenimento, questi ultimi logicamente concentrati per la quasi totalità nel periodo estivo.

Per quanto ovvio, questa novità contiene al suo interno anche informazioni (redatte sia in italiano che in inglese) utili per i turisti che vorranno visitare il Litorale, dal come raggiungere la costa, ai numeri utili ed alle emergenze, dai mercati settimanali alle gite di un giorno, il tutto al fine di condensare in unico prodotto un vademecum quanto mai utile per coloro che volessero vivere un periodo di vacanza presso la nostra litoranea e costituire altresì un valido strumento promozionale per valorizzare quanto più possibile le eccellenze del Litorale, facendo sì che lo stesso rappresenti sempre meno una parte “staccata” dal Centro storico di Pisa, ma che ne diventi una normale prosecuzione.

“Si tratta di una bella proposta accolta con grande entusiasmo dai Commercianti che hanno aderito a questa nuova iniziativa che intende dare ulteriore sviluppo al Litorale”, afferma Fabrizio Fontani, presidente di Confcommercio Litorale.

“È uno strumento che resterà a disposizione venendo distribuita in tutti gli Alberghi di Pisa – afferma Barbara Benvenuti – e presso l’Aeroporto per far conoscere l’intero litorale per far capire ai turisti come Pisa non sia limitata al Centro Storico, evidenziando quali siano le eccellenze della costa, sia dal punto di vista del territorio che sotto il profilo enogastronomico, il tutto affinché si concretizzi il più possibile una sinergia tra l’Amministrazione comunale ed il litorale”.

“Con questa cartina, esordisce Barbara Ghelardi – scritta anche in inglese, e che sarà distribuita in tutte le attività ricettive di Pisa, intendiamo evidenziare quanto e cosa il nostro Litorale può offrire, in una forma grafica facilmente consultabile sotto ogni punto di vista, sia per ciò che riguarda la ricerca storica, al pari delle specialità gastronomiche e dei luoghi da visitare e delle attività commerciali a cui potersi rivolgere per vogni necessità”.