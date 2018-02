Nuova dorsale elettrica di media tensione in costruzione. 1,3 km tra Collesalvetti e Fauglia

Pisa – Innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica tra i territori provinciali di Livorno e di Pisa: venerdì 16 febbraio, e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un importante intervento per la costruzione della nuova dorsale elettrica di media tensione, in cavo completamente interrato per una lunghezza di 1,3 km, tra Collesalvetti e Fauglia.

I lavori si estenderanno dall’area di via Garibaldi, piazza Repubblica, via Palestro e vie adiacenti a Collesalvetti fino a via Sorbo, via Pantane e località limitrofe a Fauglia. La nuova linea elettrica consentirà di migliorare la qualità del servizio elettrico, senza alcun impatto ambientale nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.

Sempre domani, venerdì 16 febbraio, i tecnici di e-distribuzione proseguiranno negli interventi per il restyling delle cabine e degli impianti elettrici a Rosignano Marittimo, attraverso l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate che consentiranno di automatizzare il funzionamento della rete elettrica, garantendo un servizio più efficiente e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio: dopo gli interventi degli scorsi giorni, domani i lavori si svolgeranno a Rosignano Solvay tra via Serragrande, via Rosmini, via Lago d’Iseo, via Lago di Garda, via Lago Maggiore, via Lago Trasimeno, via Lago di Como via Pestalozzi, via Aporti, via Cotone, via Feltre, via Vidari e via Siciliani.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che e-distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà quanto possibile per estensione e tempistica: tra Collesalvetti e Fauglia il “fuori servizio” sarà dalle ore 9:00 alle 16:00 in alcune zone e dalle 13:00 alle 16:00 in altre aree coinvolte marginalmente dai lavori; a Rosignano Marittimo, invece, l’interruzione si svolgerà dalle ore 9:00 alle 16:00 per un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.