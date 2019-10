Nuova pavimentazione per la palestra del Pesenti a Cascina

PISA – Importante restyling alla Palestra “B” dell’Istituo Pesenti di via Aldo Moro a Cascina.

La vecchia pavimentazione in resina era ormai molto consumata e quindi inadeguata allo svolgimento delle attività sportive e così il Volley Club Cascinese, che gestisce l’impianto dal 2018 e per 5 anni, ha presentato alla Provincia di Pisa, proprietaria della scuola e quindi delle palestre, la proposta per la realizzazione di una nuova pavimentazione in taraflex , materiale omologato dalla federazione Italiana Pallavolo. L’ente proprietario ha autorizzato l’intervento e così è stata realizzata la nuova pavimentazione grazie all’investimento, realizzato in sinergia con la Provincia, di oltre 40.000,00 €.

Un taraflex d’autore quello installato nella palestra Pesenti perché utilizzato a Bari dal 9 all’11 agosto scorso per le qualificazioni olimpiche che hanno visto, oltre alla presenza dell’Italia padrona di casa, anche quella della Serbia che di lì a poco si è laureata campione d’Europa. Insomma gli atleti del Volley Club Cascinese, della Pallavolo Casciavola e anche gli studenti dell’istituto Pesenti, grazie allo sforzo del VCC possono calcare la miglior pavimentazione possibile.

Dopo le prime giornate di allenamento, nella giornata di ieri, per testare la nuova pavimentazione, è stato disputato un quadrangolare di pallavolo riservato alla categoria Under 18 maschile a cui hanno partecipato oltre al Volley Cascinese anche la VBC Calci, Folgore San Miniato e Torretta Livorno. Il torneo visto una grande partecipazione di pubblico e registrato il grande entisiasmo di spettatori e addetti ai lavori, sia per la qualità dell’organizzazione, sia per quella della palestra Pesenti.