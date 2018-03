Nuova Rems a Volterra. Lavori in corso

Volterra – «Entro l’anno dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della nuova Rems a Volterra. Un’operazione da circa dieci milioni di euro che si è resa possibile dal momento che il Comune di Volterra si è candidato, dopo che nove territori della Toscana avevano detto di no, per accogliere questa tipologia di pazienti». A sottolinearlo il Sindaco Marco Buselli che spiega come «l‘esperienza volterrana della Rems, dopo una fase di assestamento iniziale, sta andando molto bene. Sono lontani i momenti in cui in Consiglio comunale c’era ostilità da parte di qualcuno nei confronti di questa scelta. Adesso è in corso la fase di selezione dei progetti, mentre contestualmente stiamo creando le condizioni urbanistiche per la realizzazione del complesso. Tra la Rems e la struttura intermedia si sono creati un centinaio di posti di lavoro a Volterra e siamo responsabili per la Toscana e per l’Umbria, rafforzando anche il ruolo del nostro presidio ospedaliero».