Nuova seduta del Consiglio Comunale: molte le questioni da discutere

PISA – Nuova seduta mercoledì 28 novembre (dalle 14,30, sala Regia del Comune) del Consiglio Comunale.

I lavori inizieranno, come risultata dalla convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai – sul perchè sono stati rimossi alcuni lampioni a Porta a Mare. Questione, questa, sollevata dal consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune). Poi, per iniziativa, questa volta del consigliare Riccardo Buscemi (Forza italia), si discuterà sul rischio chiusura della sede della motorizzazione della nostra città.

Grazie, invece, a due interpellanze del consigliere Matteo Trapani (Pd), i consiglieri comunali si confronteranno sulle recenti ordinanze del Sindaco Michele Conti contro il degrado e sulla variante urbanistica per lo Stadio Comunale.

Alla prima interpellanza, gli risponderà l’assessore alla sicurezza cittadina Giovanna Bonanno mentre alla seconda gli risponderà l’assessore all’urbanistica, Massimo Dringoli.

La seduta di questo Consiglio Comunale proseguirà poi con la discussione sulla variazione del Bilancio di previsione e sulle modifiche al programma triennale dei lavori pubblici. Questi argomenti saranno introdotti, rispettivamente, dal Sindaco, Michele Conti e dall’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.