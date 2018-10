Una nuova seduta del Consiglio Comunale

PISA – Oggi, Martedì 23 ottobre, (dalle 14,30, sala Regia del Comune) nuova seduta del Consiglio Comunale.

Si parte con “l’ampliamento delle strisce blu a Marina di Pisa” grazie ad un question time del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) a cui gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli.

Successivamente e dopo la discussione di alcune interpellanze come quella del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune), sul rifacimento di una pista di atletica, per iniziativa, anche qui, del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune), i consiglieri comunali saranno chiamati a discutere della questione dello sviluppo del nostro Aeroporto e per iniziativa della Giunta Comunale, i consiglieri comunali voteranno i “lavori in messa in sicurezza e l’ ampliamento ciclabile cavalcavia Sant’Ermete”.

Infine, per quanto riguarda le mozioni, per iniziativa dei consiglieri di Forza Italia, Virginia Mancini e Riccardo Buscemi, i consiglieri comunali voteranno quella che chiede che, in sala Regia, la sala com’è noto dove si svolgono le sedute del Consiglio Comunale, sia esposto un crocifisso “Quale simbolo universale – così si legge testualmente nella mozione – dei valori di libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto per la Persona, segno fondamentale dei valori religiosi nella storia, nella tradizione e nella cultura del Nostro Paese”.