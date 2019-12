Nuova segnaletica di località in tutto il comune di San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – 38 nuovi cartelli per tutte e 20 frazioni del territorio comunale di San Giuliano Terme.

L’installazione, a cura di Geste, è iniziata da alcune settimane e sta proseguendo.

“Non solo per la sicurezza stradale – commentano Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, e Francesco Corucci, assessore ai lavori pubblici.

La sostituzione dei cartelli che accolgono chi entra in tutte le nostre venti frazioni testimonia la nostra attenzione alle piccole cose, ai dettagli. Molti di questi cartelli erano ormai da sostituire per obsolescenza, altri perché oggetto di atti vandalici. Dove possibile, i pali saranno conservati, seguendo la logica del riutilizzo.Sono interventi in apparenza marginali, ma a cui teniamo al pari di tutti gli altri, perché il nostro comune è vasto e vogliamo dimostrare ai cittadini di tutte le frazioni che ci siamo. La politica dei piccoli passi è anche questa.Ringrazio Geste per il lavoro che sta facendo sul nostro territorio per sostituire la segnaletica verticale. Anche l’estetica ha la sua importanza”.

In particolare, il restyling della segnaletica stradale verticale di località si divide in due parti: 25 sono i cartelli di inizio e fine località, dimensioni 70 x 150 centimetri, in alluminio ad alta visibilità; 13 saranno invece i cartelli di fine località, che si compongono di due parti, quella bianca con il nome della località scritto in nero e quella blu, dove sono riportate di bianco le distanze da altre frazioni, da Pisa e da altre località esterne.