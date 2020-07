PISA – “Le ultime due settimane di lavori per le rifiniture e la riqualificazione delle colorate vetrate artistiche e sarà terminato il restauro della Chiesa di San Lussorio, l’edificio religioso realizzato nel secondo dopoguerra nella zona di Cascine Nuove“, spiega il direttore dell’Ente Parco Riccardo Gaddi. “Un pezzo di storia della Tenuta di San Rossore che riprende vita – continua il presidente Giovanni Maffei Cardellini – un luogo simbolico che siamo felici di recuperare”.

Nei giorni scorsi il sopralluogo del direttore alla presenza dell’Arcivescovo di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto, di Don Claudio Bullo, del responsabile della ditta Bianchi Costruzioni Srl di Lucca che esegue i lavori, da Simone Bianucci, Monica Cortopassi e Maurizio Sbrana per l’Ente Parco, e del dottor Mugnaini per l’associazione Arci 690 Progetto Cernobyl di Cascina che ogni anno organizza vacanze terapeutiche per i bambini provenienti dai villaggi della Bielorussia.

“Sono contento di questo recupero, importante per la cultura, la storia e la fede, non soltanto perchè si tratta di una chiesa, ma anche perchè rappresenta culturalmente e architettonicamente la testimonianza omogenea di un periodo storico ben preciso – ha commentato Monsignor Benotto – Il contesto incentiva la partecipazione di tanti giovani che qui hanno sempre avuto un punto di riferimento”.

Una rinascita per la chiesa grazie ad un investimento di 190mila euro a carico dell’Ente Parco che ha permesso di mettere in sicurezza la struttura, riqualificare tutte le coperture con impermeabilizzazione e tinteggiatura, ripristinare tutte le superfici di calcestruzzo sia interne sia esterne, restaurare i rivestimenti e gli infissi, grazie alla direzione dei lavori a cura dell’architetto Andrea Porchera. Il risultato si vede subito, a partire dal campanile che svetta su Cascine Nuove, pronto per il prossimo importante appuntamento: il 21 agosto, giorno del Santo Patrono San Lussorio.