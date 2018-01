Nuove idee per Ponsacco. Il “Modello Ponsacco”

Ponsacco – Idee, prospettive e proposte sono alla base del “modello Ponsacco”, come lo definisce Alessandro Simonelli, presidente dell’Area Vasta di Confcommercio Pisa, nel corso dell’assemblea che si è svolta giovedì 18 gennaio in saletta Valli, alla presenza di imprenditori e commercianti.

La novità è il lancio di una pagina facebook interamente dedicata al commercio di Ponsacco, e poi una cascata di eventi, iniziative, agevolazioni, interventi pubblici di riqualificazione.

Il presidente dichiara: “Il modello ha mosso i primi passi alcuni anni fa, con InvestiPonsacco, progetto ideato da Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo strategico di incentivare il commercio cittadino grazie ad affitti agevolati e finanziamenti calibrati ad opera degli istituti di credito. Siamo arrivati al punto, che chi oggi apre una attività nel centro storico, non paga un centesimo di affitto per il primo anno”.

La pagina facebook si chiama “Shopping Ponsacco” una vera e propria vetrina social che le attività commerciali del territorio potranno utilizzare per promuovere on line prodotti e servizi, in una ottica di valorizzazione delle attività locali e di puntuale informazione commerciale per clienti e consumatori.

Per Simonelli “se oggi siamo a presentare la pagina facebook del commercio ponsacchino vuol dire che l’obiettivo del rilancio è stato raggiunto. Inoltre, è evidente che il commercio è completamente rivoluzionato in pochi anni, e che l’integrazione tra negozio fisico e opportunità on line sia diventata inevitabile. Questa pagina, che nasce proprio grazie ad un progetto di Confcommercio e la fondamentale collaborazione di tutti, ha l’ambizione di offrire, in un semplice click, il meglio del commercio ponsacchino”.

Nel corso dell’affollata riunione, che ha visto la partecipazione dell’assessore alle attività produttive Massimiliano Bagnoli, Simonelli ha snocciolato gli eventi principali che caratterizzerrano Ponsacco nell’anno in corso: “Festa del Mediterraneo, Rievocazione Storica, Festa del Commercio, Bluesacco, Notte Vintage, Fierra di San Costanzo, Festa del Cioccolato, per citare solo i più importanti, insieme a molte altre iniziative ricorrenti nel corso del 2018”.

Buone notizie per il commercio locale sono giunte dalle parole dell’assessore Bagnoli che ha confermato nel corso dell’assemblea “la riduzione del 4% della Tari a carico delle attività produttive, una nuova illuminazione pubblica nei parcheggi di via Togliatti e via Rospicciano, oltre all’installazione di telecamere ad ogni ingresso del paese”. Per saperne di più sul progetto Shopping Ponsacco è possibile contattare la referente sindacale di Confcommercio Valentina Savi.