Nuovo corso di scrittura per Marchetti Editore il 10 gennaio

PISA – Nuovo corso di scrittura a Pisa targato Marchetti Editore: “Gli ingredienti della scrittura: dall’idea alla bozza finale”. “In cattedra”, gli autori Francesco Feola, Yuri Leoncini e Laura Nuti.

Si tratta di un corso in cui si forniscono strumenti tecnici, pratici, solide basi su cui fondare la propria creatività. Un corso in cui si è seguiti, in cui le bozze vengono corrette, in cui si sperimenta e si cresce insieme. L’incontro di presentazione, aperto a tutti e gratuito, si terrà il 10 gennaio, a OpenPi (piazza Vittorio Emanuele), alle ore 18. Seguiranno poi 15 incontri di due ore ciascuno, a partire dal 24 gennaio, sempre dalle 18:00 alle 20:00, sempre a OpenPi. Costo del corso: € 300,00.In allegato la locandina. Per info e iscrizioni scrivere a: info@marchettieditore.it oppure chiamare il numero: 0509661249.