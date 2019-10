Occhio ai finti broker energetici. Una truffa danneggia un’azienda del pisano

PISA – “Non fare mai e poi mai un contratto al telefono con un call center”, questo è il consiglio che Matteo Calloni, fondatore ed amministratore di Broker Per La Telefonia & Consulenza ripete più e più volte sul web ed in tv”.

Stanno aumentando le segnalazioni di utenti che sono stati truffati da finti broker energetici che rubano il nome da Broker per l’Energia, ramo dell’azienda di Matteo Calloni che si occupa di consigliare le migliori tariffe energetiche e risolvere le controversie con i fornitori di luce e gas.

La truffa si svolge in questo modo, l’utente riceve una telefonata da un numero anonimo o con prefissi di provincie del Piemonte, a cui risponde un call center che si presenta come broker per l’energia, senza specificare per quale azienda lavori effettivamente, ed inizia a presentare il suo prodotto promettendo risparmi in bolletta.

Se l’utente è interessato il finto broker energetico propone le sue tariffe e cerca di ottenere il cambio di contratto per più utenze possibili, nel caso in cui l’utente non è interessato inizia a ricevere pressione da parte dell’operatore, che inizia a diventare sgarbato fino al punto in cui inizia ad offendere con parole volgari, dando veramente una pessima immagine di Broker per l’Energia.

Queste telefonate oltre a danneggiare la reputazione dell’azienda pisana violano completamente la privacy delle persone.

Chi sono Veramente Broker Per L’Energia e Matteo Calloni

Broker per l’Energia è parte della grande società Broker per la Telefonia & Consulenza SRL fondata nel maggio del 2009 dall’imprenditore pisano Matteo Calloni, l’azienda nasce con lo scopo di diventare una società di consulenza di riferimento per aziende e privati nell’ambito delle utenze: Telefonia, Internet, Luce e Gas.

Matteo Calloni oltre ad essere il fondatore di Broker per l’Energia è anche un esperto anti truffa e proprio per questo motivo è stato chiamato in diverse trasmissioni a livello nazionale come ad esempio Striscia La Notizia e l’Aria Che Tira su LA7 per dare preziosi consigli su come evitare le truffe.

L’esperienza in questo campo ha portato l’azienda ad avere incredibili numeri per quanto riguarda le recensioni online, più di 130 recensioni su Google con una media di 5 stelle, più di 250 opinioni su Facebook con una media di 4,9 su 5 e decine di testimonial che affermano come Broker per l’Energia e Broker per la Telefonia li ha aiutati con la loro professionalità.