Occhio alle truffe negli acquisti on line di Natale. I consigli della Polizia Postale

PISA – E’ ormai iniziata la corsa agli acquisti dei regali di Natale. Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping natalizio finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrerein potenziali truffe, complice in questo momento di emergenza sanitaria, anche laricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli acquisti online.

Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire lasicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negliacquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet in questo periododi lockdown in cui si registra una continua crescita delle condotte fraudolente, semprepiù sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce.

Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul commissariatodips.it, sommate aquelle delle persone arrestate e denunciate nel corso del 2020, ha registrato unincremento del 89.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per questo motivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha potenziato ogni utile strumento per aiutare i navigatori, occasionali o assidui, a sentirsi più confidenti in occasionedel loro prossimo acquisto e a contrastare nel contempo le truffe messe in atto suInternet, anche attraverso la chiusura di spazi virtuali.

Si tratta di consigli particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale quando ilfenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte abassissimo costo.Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilità di ottenererisparmi, oltre che alla comodità, non è una sorpresa: alcune ricerche confermano che il modello dell’acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stocklimitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori serialiriescono ad inserirsi con false vendite.Nonostante ciò la stragrande maggioranza degli utenti si affida alla Rete per gliacquisti online, anche chi non è esperto, esponendo le fasce più vulnerabili e conmeno dimestichezza a molti rischi