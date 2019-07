“Occhio alle Truffe”! Un nuovo partecipato incontro a Filettole

FILETTOLE – Un incontro partecipato quello che si è svolto in Piazza Allende a Filettole nella serata di lunedì 29 luglio, alla presenza anche del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Migliarino, Alessandro Bernardini, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pisa, Maggiore Cristina Spina e il Comandante della Polizia Municipale, Marcello Carrara.

“Un nuovo incontro pubblico realizzato stavolta a Filettole, in collaborazione tra il Comune di Vecchiano e il Comando dei Carabinieri di Migliarino, per informare la popolazione fornendo utili consigli contro i tentativi di truffa e raggiro”, commenta il Sindaco Massimiliano Angori. “Ancora una volta è stata l’occasione per fornire ai presenti i materiali informativi, contenenti suggerimenti pratici e recapiti cui fare riferimento, prodotti due anni fa dal nostro Ente, per la campagna informativa realizzata in sinergia col Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa e denominata appunto “Occhio alle Truffe”. Nell’occasione di ieri è stato distribuito anche un opuscolo informativo a colori realizzato dall’Arma dei Carabinieri e che è disponibile sul sito web del Comune di Vecchiano, www.comune.vecchiano.pi.itNelle prossime settimane organizzeremo altri incontri, nelle frazioni, dedicati a questa tematica su cui anche la Prefettura pisana, nella giornata di oggi martedì 30 luglio, ha posto l’attenzione dell’intero Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal momento che si tratta purtroppo di fenomeni ampiamente diffusi, a danno di anziani e non solo, su tutto il territorio della provincia di Pisa. Durante il Comitato ho avuto modo di illustrare anche a livello provinciale l’operazione di informazione partecipativa che è in corso sul nostro territorio vecchianese, finalizzata appunto a contrastare questi episodi”, aggiunge il primo cittadino. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va al Circolo Arci Bartalini di Filettole che ha contribuito all’organizzazione operativa della serata. Al termine dell’incontro pubblico di lunedì 29 luglio, il Sindaco di Vecchiano ha ringraziato per la collaborazione il Comando provinciale dei Carabinieri e il Comando della Stazione di Migliarino, aggiungendo un pensiero commosso all’uomo dell’Arma, il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega barbaramente assassinato nei giorni scorsi a Roma. “Un fatto di cronaca atroce e sconcertante, che ha strappato alla famiglia e agli affetti un giovane uomo dell’Arma e delle istituzioni nel pieno svolgimento del suo lavoro. Era doveroso rivolgere a lui un pensiero, nel giorno delle sue esequie, e a testimonianza dell’impegno e della dedizione dei Carabinieri che operano per il controllo del territorio anche a livello locale”, ha aggiunto il Sindaco Angori.