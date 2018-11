Officine Garibaldi, tutto esaurito per lo spettacolo di beneficienza a sostegno del Monte Serra

PISA – Grande successo per la serata di beneficenza organizzata dalle Officine

Garibaldi per sostenere la rinascita del Monte Serra.

Tantissimi gli spettatori allo spettacolo di sabato 24 novembre (“Non scegliere la paura – voci intorno al femminicidio” con il “Teatro del Ghigno” diretto da Pala Maccario) negli spazi di via Gioberti, il cui intero incasso sarà devoluto alla campagna “Il Serra rinasce”, sottoscrizione che vede

unite Regione Toscana e La Nazione e pensata per far rinascere una delle

aree boscate più belle del territorio.

“Lo spirito solidale della nostra comunità è stato davvero intenso – ha

commentato il direttore gene-rale di Officine e presidente di Paim,

Giancarlo Freggia –. Una risposta che va oltre a ogni nostra rosea aspettativa: a tutti, dagli artisti intervenuti agli spettatori, va il nostro ringraziamento”. Alla serata ha partecipato anche il vicesindaco

di Calci, Valentina Ricotta, che ha ricordato: “Il Monte abbia

bisogno di iniziative come lo spettacolo delle Officine per mantenere

viva l’attenzione sul Serra e per sostenere la sua rinascita”.

Ad aprire lo spettacolo l’attore e regista Renato Raimo, testimonial

della campagna “I luoghi del cuore” del Fai. “È fondamentale sostenere

il nostro territorio e il Monte Pisano – ha detto l’artista –. L’iniziativa del Fondo ambiente italiano contribuirà non solo alla rinascita del territorio devastato dalla fiamme ma anche a tenere accesi i riflettori sulla nostra comunità ferita che ha ancora bisogno di

aiuto.

Sul palcoscenico anche la cantautrice Manuela Arrighi che, insieme alla

corista Alice Zucchini, alla pianista Chiara Venturini e al bassista

Lorenzo Cella, si è esibita con cover e suoi inediti. Anche i quattro

artisti, con il loro talento hanno contribuito alla causa per la

rinascita del monte pisano.

Hanno patrocinato lo spettacolo il Comune di Calci, Paim, Artide&Antartide, Hispanico, Evolu-tion Tv, Università di Pisa, Fondazione Arpa, Ospedale Donna, Fondazione Onda, Associazio-ne degli

amici della Certosa di Pisa a Calci, Unità Migranti in Italia, Diritti

Integrazione e Me-diazione, Codice Rosa servizio sanitario della Toscana, Blog Biblioteca Officine Garibaldi, Isti-tuto Galileo, Luciano Spera audio video Luci.

Nella foto sopra gli artisti Chiara Venturini, Alice Zucchini, Lorenzo

Cella, Manuela Arrighi