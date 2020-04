Officine Garibaldi, raccolta fondi per implementare la terapia intensiva a Cisanello

PISA – Venerdì 10 aprile Officine Garibaldi, in accordo con la presidenza, nell’intento di dare un apporto concreto alle attività di chi, in questo momento di particolare impegno e difficoltà, combatte in prima linea contro la pandemia del Coronavirus, ha avviato una raccolta fondi il cui contributo sarà devoluto in beneficenza per implementare la terapia intensiva dell’Ospedale di Cisanello.

La raccolta fondi “Associazione Garibaldi COVID-19” è stata realizzata sulla piattaforma on-line www.gofundme.com