Officine Garibaldi. Tornano i venerdì della “Blog”

PISA – Nuovo appuntamento della Blog, la Biblioteca delle Officine Garibaldi, con la letteratura: per l’incontro di questo venerdì 31, alle ore 17.30, le Officine Garibaldi ospiteranno la scrittrice Mariquita Zamperla che presenterà il suo giallo “Due casi difficili per il commissario Carrani”, edito da dreamBOOK.

Emma nel primo racconto, intitolato ‘Girasoli’, presenta il Commissario Paolo Carrani, il personaggio chiave di queste due storie: “Un uomo sulla quarantina con il fisico muscoloso mi ricevette alzandosi in piedi e dandomi la mano in una stretta decisa ma calda, puntandomi addosso due occhi di un azzurro intenso. Alle sue spalle due cartine geografiche delle Apuane con alcune zone cerchiate in rosso, sotto due attestati di partecipazione al soccorso alpino e alcune foto”. L’ambientazione toscana e più precisamente in uno dei tanti incantevoli borghi della lucchesia, Barga, regala ai lettori atmosfere e tradizioni locali che possono però ben estendersi ai tanti altri centri minori del nostro Paese. Un giallo originale nel quale la dimensione umana dei personaggi, anche dei “cattivi”, supera di gran lunga la spettacolarità delle azioni coinvolgendo il lettore in un gioco di ipotesi tutte verosimili e possibili.

Mariquita Zamperla, nata a Firenze, è pisana di adozione e artista per vocazione. Divide la sua vita tra la sua professione e l’amore incondizionato per la scrittura, la musica, l’arte e la montagna. Questi due brevi romanzi, tenuti a lungo nel cassetto, sono il prologo di un itinerario narrativo che l’autrice sta già elaborando in vista di nuove pubblicazioni.