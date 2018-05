Officine Garibaldi. Un mare di eventi con Max Laudadio

PISA – Sabato 26 Maggio alle ore 16 presso le Officine Garibaldi si terrà il primo Talk Show sull’Alimentazione Consapevole e Preventiva, organizzato da Paim Cooperativa Sociale: i bambini di oggi con abitudini alimentari sane, saranno gli adulti consapevoli e sani di domani.

Un dibattito aperto tra i relatori e il pubblico, con ospiti d’eccezione… gratuito!

MAX LAUDADIO – Inviato di Striscia la Notizia, “Chef” della rubrica/inchiesta “E’ tutto un magna magna”, in cui indaga sull’autenticità dei prodotti alimentari, e denuncia la non corretta informazione tra grande distribuzione e consumatore.

ELENA ALQUATI – Docente di cucina per la prevenzione, cofondatrice del progetto “Coordinamento Cambiamo la Mensa”.

VALENTINA VIGNINI – Associazione per l’Agricoltura Biodinamica – Sezione Toscana.

MARCO BIGNARDI – Toscana Biologica

PIERPAOLO CORRADINI – Bio al sacco

CHIARA MILITELLO – Cuoca per bambini

Parleremo di Filiera Corta di qualità, di come muoverci nel mondo equivoco delle etichette dei prodotti e di sane abitudini alimentari.

I posti sono limitati, consigliamo vivamente di prenotare su https://www.eventiofficine.it/talk-show-laudadio oppure chiamando lo 050.8068970.

QUATTR’OCCHI SUL MONDO di e con Max Laudadio

SABATO 26 MAGGIO ORE 18

Una volta concluso il talk show, si terrà il vernissage di MAX LAUDADIO che, introdotto dal critico d’arte LUCA NANNIPIERI, accompagnerà tutti i presenti alla scoperta della sua mostra fotografica nella quale ha raccolto gli scatti più suggestivi realizzati nei suoi viaggi in giro per il mondo. “Quattr’occhi sul mondo”: Sette anni di viaggi e scatti alla “Laudadio maniera”, originale e mai banale. Forte della convinzione che due soli occhi a volte non bastano a cogliere la meraviglia del mondo, Max amplifica, scompone i piani, crea nuove prospettive in un viaggio fotografico che vi stupirà.

I posti sono limitati, consigliamo vivamente di prenotare su https://www.eventiofficine.it/max-laudadio oppure chiamando lo 050.8068970. La mostra proseguirà poi alle Officine Garibaldi fino al 16 giugno, negli orari di apertura della struttura.

APERITIVO NATURALE

SABATO 26 MAGGIO

La serata, dopo il vernissage, proseguirà con un Aperitivo e Buffet Naturale sotto le mura antiche della città di Pisa.

Aperitivo e Buffet Naturale Riservato con soli 100 posti disponibili

L’APERITIVO NATURALE sarà preparato con i prodotti Naturasì da Aurora Catering, ideato dalla Chef Chiara Militello

Farinate di ceci miste con verdure di stagione

Humus di fagioli piattella

Maionese vegana con crudite’

Insalata russa

Muffin salati

Farro alla Mediterranea

Pappa al pomodoro

Insalata di lenticchie con cipolle marinate, carote e salina

Rotolini di zucchine con crema di tofu al basilico

Pane a volontà integrale con pasta madre a lievitazione al naturale

Kanten alle fragole o limone e zenzero (mousse di frutta)

Torta co’ bischeri

Costo Aperitivo e Buffet Naturale sotto le mura 15,00€ a persona.

Riserva il tuo posto compilando il form qui https://www.eventiofficine.it/max-laudadio, potrai pagare in loco.

LABORATORI DI CUCINA GRATUITI PER ADULTI E BAMBINI

DOMENICA 27 MAGGIO le iniziative continuano!

Laboratori per bambini – Primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17.00!

Laboratori gratuiti per bambini (accompagnati da un adulto)

Manipolare il cibo, condividerne la curiosità e realizzarlo con i propri cari: un’esperienza imperdibile per grandi e piccini

Rita Possemato, Chef

Elena Alquati, Chef

Chiara Militello, Chef

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione allo 050.8068970. Sono disponibili ancora pochissimi posti!

PROIEZIONE DOCUFILM – A DELICATE BALANCE

DOMENICA 27 MAGGIO – ORE 18

L’ingresso alla proiezione è gratuito ma i posti sono limitati, prenotazione allo 050.8068970 o “acquistando” un biglietto gratuito su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-proiezione-docufilm-a-delicate-balance-un-equilibrio-delicato-45828640698!

Un equilibro delicato (titolo originale “A delicate balance”) è un interessantissimo documentario che, come il libro The China Study di recente uscita, si occupa di divulgare informazioni sul rapporto tra alimentazione e malattie.

Il documentario si compone di una serie di interviste a medici e nutrizionisti che spiegano i meccanismi che intercorrono tra alimentazione e la comparsa delle malattie, specie quelle moderne dovute al benessere, a causa di un’errata alimentazione basata in particolar modo sul consumo delle proteine animali. Viene anche trattato il tema dell’impatto devastante sull’ambiente degli allevamenti e della pesca, nonché il tema della sofferenza e morte degli animali allevati.

Il documentario, realizzato dal film-maker australiano Aaron Scheibner (Phoenix Philms), è stato doppiato in italiano a cura di AgireOra Edizioni, con la supervisione scientifica e il contributo di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV.