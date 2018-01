Oggi la firma di Carmine Setola, il terzino ambidestro

PISA – Oggi la firma del secondo colpo di mercato del Pisa il terzino ambidestro Carmine Setola che arriva a Pisa con la formula del prestito fino a giugno dal Palermo via Cesena.

“L’operazione è conclusa” lo ha confermato anche Giovanni Corrado ieri sera nel dopo gara a Viterbo.

Setola si è particolarmente distinto con la maglia dell’Under 17 e Under 18. Un giovane molto duttile, ambidestro può giocare sia a destra che sulla corsia mancina interpretando sia il ruolo di esterno basso in una difesa a quattro, che quello di esterno alto in una formazione schierata in una linea difensiva a tre.