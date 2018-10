Oggi il Pisa torna a lavoro. Si giocano tre recuperi della prima giornata

PISA – Dopo il giorno di riposo concesso dopo il successo a Gozzano oggi pomeriggio il Pisa torna al lavoro ai campi sportivi di San Piero a Grado in vista del big match di domenica (ore 16.30) contro la Pro Vercelli all’Arena.

PROGRAMMA SETTIMANALE. Il programma degli allenamenti si svilupperà per tutta la settimana al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Dopo la seduta prevista per oggi pomeriggio la squadra sosterrà un doppio allenamento nella giornata di giovedì (mattina e pomeriggio). Venerdì pomeriggio la penultima seduta prima della rifinitura fissata per domenica mattina all’Arena.

TRE RECUPERI. Intanto questa sera si torna in campo con i recuperi della prima giornata. Alle ore 20.30 in campo proprio la Pro Vercelli contro il Piacenza. Tra le altre del nostro girone Siena-Pro Piacenza e Pontedera-Novara.