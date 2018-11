Ognissanti. Le cerimonie del 2 novembre e i provvedimenti al Traffico

PISA – Come ogni anno in occasione del 2 novembre, la giornata dedicata al ricordo dei defunti, l’amministrazione comunale organizza le cerimonie in ricordo dei caduti presso alcuni cimiteri cittadini e dispone provvedimenti al traffico per consentire l’accesso ai cimiteri da parte di tutti i cittadini.

La giornata costituisce anche l’occasione per fare un bilancio sugli investimenti fatti in passato e programmare gli impegni futuri. “Nel piano annuale 2019 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – abbiamo previsto interventi cospicui nei cimiteri di Putignano, San Piero a Grado e Suburbano. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione disastrosa, poiché la precedente amministrazione ha programmato e compiuto interventi ridottissimi negli ultimi anni, accumulando cose da fare; i cimiteri hanno bisogno di un’attenzione costante e una puntuale manutenzione ordinaria, quindi di risorse a disposizione che noi destineremo, a differenza della precedente amministrazione che, ad esempio, si era ‘innamorata’ dei progetti PIUSS, spesso per realizzare opere di grande visibilità ma senza un piano di gestione successivo, progetti approvati con il metodo del co-finanziamento, distraendo così fondi per manutenzioni di cimiteri, strade e scuole”.

Le Cerimonie del 2 novembre

Cimitero della Misericordia

Ore 8.45 Omaggio al Maggiore Nicola Ciardelli

Cimitero Suburbano

Ore 9,15 – Omaggio al tenente colonnello Marco Betti

Chiesa di San Gregorio Magno

Ore 9.30 – Celebrazione Santa Messa e Lettura delle preghiera dei caduti

A seguire

Campo Militare – Deposizione corona in onore dei Caduti della Guerra 1940-45

Famedio Militare – Deposizione corona e resa degli onori Ai caduti della Guerra 1915-18

Cimitero San Michele degli Scalzi

Ore 11.10 – Omaggio al maresciallo Giuseppe Buttaglieri

Orari di apertura dei Cimiteri

I cimiteri comunali (Suburbano – Riglione – Oratoio – S. Ermete – S. Michele – San Piero – Putignano) in occasione della Commemorazione dei defunti osserveranno il seguente orario di apertura: dalle ore 8.00 alle 17.30 dal 30 ottobre al 4 novembre.

Provvedimenti al traffico

Nel periodo compreso tra il 30 Ottobre e il 2 Novembre verranno adottati i seguenti provvedimenti:

– Istituzione del senso unico di marcia sulla Via Pietrasantina (da sud a nord) nel tratto uscita del parcheggio scambiatore-Ponte sul Fiume Morto, il 31 ottobre e 1 novembre con orario 8.30 – 18 e 2 e il novembre con orario 8.30 – 14;

– nel tratto antistante ingresso cimitero Suburbano chiusura al traffico veicolare, con eccezione dei mezzi CPT il 31 ottobre e 1 novembre con orario 8.30 – 18 e il 2 novembre con orario 8.30 – 14;

– inversione del senso unico di marcia con nuova direzione Sud-Nord, ed istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente parcheggiati, in Largo Vittime del Dovere (piazzale adibito al parcheggio) il 31 ottobre e 1 novembre con orario 8.30 – 18 e il 2 novembre con orario 8.30 -14;

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente parcheggiati su ambo i lati delle seguenti strade: Via Deodato Orlando, Via Renello Gimignani viale d’accesso al cimitero di Cisanello prospiciente Via Di Parigi fino alle 14 del 2 novembre;

– chiusura al traffico veicolare della strada compresa tra via Pietrasantina e l’ingresso al forno crematorio;

– il Comune di S.Giuliano Terme provvederà ad emettere ordinanza provvisoria di senso unico di marcia sulla Via Martraverso con direzione Via Pietrasantina-S.Jacopo.