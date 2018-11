PISA – Nel dopo gara per l’Olbia parla il protagonista principale, l’autore della rete del pareggio Ogunseye.

“Dopo due sconfitte – dice l’attaccante ex Prato – avevamo voglia di dimostrare che le ultime uscite non eravamo noi. Contro il Pisa abbiamo avuto una voglia diversa. Pisa squadra importante che lotterà fino alla fine per vincere il campionato”.

