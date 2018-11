Olbia, via Filippi, ecco l’ex nerazzurro Guido Carboni. A Piacenza salta Giannichedda

PISA – Saltano due panchine in Serie C. Quelle dell’Olbia, prossimo avversario del Pisa Sc che dopo la sconfitta interna per 1-4 contro il Gozzano ha esonerato Michele Filippi e quella della Pro Piacenza che dopo la sconfitta nel derby contro il Piacenza ha sollevato dall’incarico mister Giuliano Giannichedda

Il nuovo allenatore della formazione sarda e’ l’ex nerazzurro Guido Carboni, aretino classe ’63, fratello maggiore di Amedeo Carboni ex giocatore di Samp, Roma e Valencia, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno prossimo con l’Olbia.