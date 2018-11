Olivia Picchi (Pd): “I soldi sbloccati dalla tesoreria. La cronaca vera di un successo annunciato con il lavoro degli altri. Il grande bluff”

PISA – Olivia Picchi (Pd) torna sui 15 milioni sbloccati dalla tesoreria e annunciati dall’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa nei giorni scorsi.

“Oggi Pisa ha risorse a disposizione come mai fino ad oggi. Ma il merito non è certo di Conti e della sua amministrazione.

Procediamo per punti

1. Il governo Gentiloni destina ingenti risorse ai “progetti per le periferie”, presentati anche dal Comune di Pisa e bloccati da Conte

2. Anci indice una protesta a cui la Giunta Conti si guarda bene dal partecipare

3. Anci vince la sua battaglia e il Governo sblocca i fondi previsti. Quindi sono di nuovo finanziabili i progetti del binario 14 fatti durante la Giunta Filippeschi che mise al tempo subito gli uffici a lavoro per non perdere quella che poteva essere una grande possibilità per la città. Sottolineiamo che sia Conti che i suoi assessori hanno spesso denunciato che tutta l’operazione del Binario 14 era solo campagna elettorale e che quei progetti non erano validi e non sarebbero stati comunque finanziabili. Oggi invece si ritrovano soldi e progetti che a questo punto possono essere realizzati. Quindi adesso non sono più una truffa per gli elettori e si sbandierano con grande orgoglio come risultati propri. Se i finanziamenti del Binario 14 fossero stati gestiti da questa maggioranza oggi non avremmo nè progetti nè soldi.

4. Una sentenza della Corte Costituzionale sblocca gli avanzi di amministrazione. Ci sono altri 20 milioni da spendere. L’avanzo a disposizione è quello che deriva dalla gestione delle giunte di centro sinistra che hanno lasciato a Conti un bilancio sano e con risorse ingenti da spendere…appunto.

5. Intanto il Governo risponde no allo stato di emergenza nazionale per il Monte Pisano nonostante la passerella fatta all’indomani dell’incendio dal sottosegretario e le rassicurazioni dei parlamentari del territorio.

6. La Lega viene condannata in via definitiva alla restituzione di 49 milioni di euro rubati agli italiani.

7. A Pisa spaccio e delinquenza fanno ancora da padrona ma si sprecano soldi ed acqua per impedire alla gente di sedersi.