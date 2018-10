OLTRE, nasce un nuovo blog sulla disabilità

PISA – Sbarca sul web OLTRE il blog e la conseguente pagina social di “Vai OLTRE a ciò che vedi”, nasce dal legame di una profonda amicizia , connaturata nel tempo di Due giovani con la stessa passione: la visione di un mondo senza barriere e sempre più superABILE! Francesco Micheletti e Chiara Zella.

Un’idea semplice alla base del nostro progetto, la creazione di uno spazio per condividere tematiche, pensieri, suggerire eventi e tutto ciò che riguarda il campo della disabilità e della accessibilità. Dar voce a chi non ne ha la possibilità, mettendosi in gioco per primi attraverso le esperienze di vita quotidiana. Fermamente convinti del fatto che l’unione fa la forza e che c’è sempre molto da migliorare.

“L’augurio che ci facciamo – dicono Francesco e Chiara – è quello di riuscire a lasciare qualche traccia di noi stessi, con la speranza di essere sempre in prima linea per la battaglia a favore della inclusione , dell indipendenza e dell’ autonomia di ogni singolo individuo.