Oltre tremila litri di olio sequestrato alla Croce Rossa di Pisa

PISA – Vanno in beneficenza alla Croce Rossa di Pisa oltre tremila litri di olio vegetale sequestrato dalla Guardia di Finanza al distributore di carburante sulla sulla statale Aurelia.

Le fiamme gialle dopo aver portato a termine l’operazione con la denuncia ai due gestori e la successiva chiusura dell’area di servizio, hanno deciso di donare l’olio alla Croce Rossa Comitato di Pisa.

Un bel gesto che è piaciuto molto anche al presidente Cerrai che ha ringraziato le fiamme gialle pisane per la loro sensibilità in questa come in altre donazioni.