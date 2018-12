Aveva oltre un chilo e mezzo di droga nella sua abitazione

PISA – Nella serata di martedì a Pisa i Carabinieri in via Buonarroti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un italiano di 21 anni.

Il giovane è stato infatti visto mentre cedeva due involucri a due tossicodipendenti del posto: la successiva perquisizione personale, condotta dai militari prontamente intervenuti, ha permesso di sequestrare 40 dosi di marijuana per circa 60 grammi di peso complessivo, altri tre involucri di stupefacente per 55 grammi di peso, e l’ingente somma di 1800 euro, ritenuti provento di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di sequestrare un altro chilo e 600 grammi di marijuana . Dopo le formalità l’arrestato è stato presso il proprio domicilio, in regime detentivo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.