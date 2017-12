Onore e riconoscimenti a Stefania Gori

CALCINAIA- La protagonista del riconoscimento donato dal Comune di Calcinaia si chiama Stefania Gori, una giovane fornacettese di 34 anni con un corsus honorum davvero invidiabile (laurea con lode in fisica alla Normale di Pisa, dottorato di ricerca a Monaco, accademia negli States). Giovedì 28 Dicembre il Sindaco e la Giunta del Comune di Calcinaia le ha tributato i dovuti riconoscimenti per il suo eccellente percorso di studi culminato con lattuale docenza in fisica allUniversità di Cincinnati negli Stati Uniti.

Il Sindaco, Lucia Ciampi, ha consegnato personalmente a Stefania un attestato di riconoscimento per si legge nella pergamena Aver dimostrato che con impegno e determinazione è

possibile raggiungere ragguardevoli risultati in ambito accademico e per aver dato lustro al nostro Comune grazie alla sua competenza e professionalità che ci auguriamo possa essere

valorizzata al meglio sia negli Stati Uniti che in Italia.

Stefania Gori vanta infatti una preparazione di altissimo livello. Laureata con lode alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha proseguito il suo percorso seguendo un master in fisica teorica, sempre alla Normale di Pisa. Dopo un dottorato di ricerca al Tum di Monaco di Baviera, Stefania è approdata negli Stati Uniti, dove tuttoggi fa ricerca, interviene a convegni e conferenze e lavora. LAmerica ha accolto Stefania prima con un assegno di ricerca triennale allUniversità di Chicago, proseguito per i successivi due anni in Canada, al Perimeter Institut di Waterloo. A suggellare questo iter e premiare tutto il suo impegno la selezione e lassunzione come docente allUniversità di Cincinnati, assieme a un cospicuo finanziamento a sostegno di un progetto di ricerca di durata quinquennale.

Dopo aver conversato amabilmente per pochi minuti, il Sindaco e gli Assessori hanno si sono nuovamente congratulati con Stefania, tornata in Italia in occasione del Natale, rivolgendo un augurio di buone feste a lei e alla sua famiglia.

La vicenda della nostra concittadina Stefania ha concluso il Sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia Ciampi – rappresenta un esempio lodevole per tutti i nostri giovani concittadini. Il suo cammino, certamente faticoso e foriero di molti sacrifici, testimonia come tenacia, intelligenza e volontà possano permettere di ottenere traguardi incredibili. Auguro a Stefania un futuro roseo e pieno di soddisfazioni nel campo dellinsegnamento e della ricerca che, per quanto ho compreso, sono le sue più grandi passioni. Da Sindaco sono estremamente fiera di averle consegnato questo piccolo riconoscimento da parte del Comune e di tutta la nostra comunità.