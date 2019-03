Open Day alla Casa di Cura di San Rossore

PISA – Sabato 16 marzo, nell’ambito delle iniziative per la Festa internazionale della Donna, la Casa di Cura San Rossore di Pisa apre le porte a tutte le donne per la tutela della loro salute e qualità di vita in ogni età.

L’Open Day, completamente gratuito, è quest’anno dedicato ai problemi della funzione vaginale, come lesioni da parto, incontinenza, patologie legate alla menopausa. Una compromessa funzionalità vaginale non comporta solo disturbi, imbarazzanti e talvolta invalidanti, ma può creare una grande difficoltà emotiva e relazionale, compromettendo la qualità della vita della donna.

Professionisti esperti garantiranno ad ogni iscritta all’Open Day un trattamento personalizzato in base alle esigenze della paziente e alle indicazioni fornite dal proprio ginecologo di fiducia.

Un appuntamento alla scoperta delle nuove tecnologie al servizio della salute femminile.

La Casa di Cura San Rossore è infatti la prima realtà sanitaria in Italia a mettere a disposizione contemporaneamente le tre più moderne e innovative tecnologie per la cura delle patologie vaginali: l’elettroporazione, la radiofrequenza e il laser di ultima generazione.

Tecnologie che consentono il trattamento ambulatoriale e senza anestesia, risolvendo in maniera efficace e non invasiva problematiche che colpiscono molte donne, giovani o meno giovani, causando notevole disagio. «Di norma sono sufficienti 2-3 sedute, di circa 15 minuti, a distanza di un mese l’una dall’altra, ma lo specialista può personalizzare il trattamento, in base alla severità del disturbo iniziale e al grado di risposta», come spiega il dottor Marco Gambacciani, ginecologo della clinica San Rossore, esperto di queste patologie e Presidente della Società Italiana della Menopausa.