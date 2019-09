Open Days alla Scuola di Arti Circensi Antitesi

PISA – Inizia un nuovo anno circense alla Scuola Antitesi e a settembre le porte si riaprono per accogliere chiunque abbia voglia di sperimentare le discipline circensi.

Mercoledì 25 e giovedì 26 settembre un programma fitto di appuntamenti per tutti i gusti! Ognuno potrà provare liberamente e gratuitamente la disciplina prescelta e avere occasione di conoscere gli spazi e lo staff Antitesi che rendono la Scuola di Arti Circensi un luogo accogliente e professionale al tempo stesso.

La Scuola di Arti Circensi Antitesi, prima Scuola di Circo della Toscana, è nata nel 2003 dalla passione dell’Associazione Antitesi A.S.D. che da oltre 25 anni offre formazione sulle discipline del teatro-circo contemporaneo, contribuendo allo sviluppo della conoscenza di questo affascinante mondo e divenendo negli anni il Centro Formativo dedicato alle arti circensi e performative più grande della regione. Ogni anno, da ottobre a maggio, la Scuola offre percorsi di formazione per tutte le fasce di età, da 4 a 99 anni, nelle sedi di Pisa, in località la Fontina e a Vicopisano, presso il Teatro di Via Verdi.

Antitesi propone un insegnamento non competitivo, stimolante e accessibile a tutti che attraverso un approccio ludico permette un apprendimento progressivo di differenti tecniche circensi, sviluppando immaginazione e creatività e valorizzando le capacità relazionali e di cooperazione e rafforzando la fiducia in sé stessi e negli altri.

Si inizia mercoledì 25 settembre alle 16:50 con il percorso dedicato ai più piccoli, MiniCirco (4-6 anni), in cui attraverso il gioco si offriranno al bambino occasioni di incrementare il suo sviluppo motorio, prediligendo un apprendimento attivo ed interattivo, di esplorazione corporea in un clima di divertimento e condivisione; alle 17:45 è la volta di AcroCirco (10-14 anni) per bambini e ragazzi, in cui saltando, volando, lanciando, giocando si diventa la piccola parte fondamentale del tutto, proprio come in una piramide umana; alle 19:00 FlyCirco (da 15 anni) dove si approfondiranno le discipline acrobatiche a terra e in aria (trapezio, cerchio, tessuto), affrontando elementi di preparazione fisica, tecnica e didattica dell’acrobatica, nonché elementi coreografici e di improvvisazione con gli attrezzi. Arriviamo a sera con i corsi dedicati agli adulti: alle 20:15 MixCirco Adulti un percorso di esplorazione delle discipline a terra del mondo del circo: verticalismo, acrobalance e piramidi, giocoleria (palline, clave, anelli), monociclo, circo-teatro. Alle 21:45 Acrobatica Aerea, per tutti coloro che vogliono sperimentare la danza in aria come forma di movimento e di espressione.

Il giorno successivo, giovedì 26 settembre si parte alle 16:40 con MixCirco (7-9 anni) in cui si privilegia l’utilizzo degli strumenti circensi attraverso il gioco e la preparazione teatrale in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i bambini, secondo le proprie caratteristiche e i propri tempi. Alle 17:50 TwistCirco (7-14 anni) un percorso per bambini e ragazzi che, durante l’anno, si sviluppa attraverso una sola lezione settimanale, adatto a chi ha già molte attività sportive o didattiche e può dedicare poco tempo all’apprendimento di nuove discipline. Alle 19:00 una seconda possibilità di mettersi in gioco in aria, con tessuti e trapezio con l’Acrobatica Aerea dedicata agli adulti. Alle 20:15 la giornata si chiude in bellezza con Acrobatica a Terra particolarmente mirato all’apprendimento di tecniche di acrobatica a terra singola, di coppia e in gruppo dove saranno affrontate tecniche di salto, salti mortali su piano, con corda e attraverso cerchi.

Il vero e proprio “back to school” sarà lunedì 30 settembre, quando i corsi riprenderanno a pieno regime.

Riprenderanno anche i corsi mattutini del mercoledì, ottimi per chi lavora, deve destreggiarsi nel poco tempo a disposizione e vuole restare in forma con una disciplina diversa dal solito in un ambiente informale: alle 12:00 Flex’n’Stretch e alle 13 Acrobatica Aerea Multilivello.

Anche a Vicopisano si tornerà a volteggiare ogni lunedì, a partire dal 30 settembre. Quest’anno i corsi presso il Teatro di Via Verdi saranno ben tre: alle 16:40 MiniCirco (4-6 anni), alle 17:30 MixCirco (7-9 anni) e alle 18:30 AcroCirco (10-14 anni).

Oltre ai corsi settimanali, nei weekend, durante tutto l’anno, Antitesi offre anche la possibilità di workshop intensivi e di approfondimento riguardanti discipline specifiche e di allenamento libero: un modo per incontrarsi, principianti, amatori e professionisti, stare insieme e condividere la propria passione.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Antitesi, è possibile visitare il sito www.antitesiteatrocirco.it o seguire la pagina FB Antitesi Teatro Circo.

sede principale: Via Guidiccioni 6b – Ghezzano – San Giuliano Terme (PI)

altri spazi di attività: Teatro di Via Verdi – Vicopisano (PI) e Teatro Rossini – Pontasserchio (PI)