PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto in via Ajaccia ad Orciano Pisano in seguito di una forte raffica di vento che ha creato l’abbattimento di alberi e per la rimozione di alcune tegole dei tetti e comignoli pericolanti.

Le operazioni sono in corso ed il Sindaco ha aperto il centro operativo comunale.