Ordinanza per la notte del 31 Dicembre. Capodanno in sicurezza per Volterra

Volterra – Pochi giorni a Capodanno, la notte di festeggiamenti più lunga dell’anno. Per l’occasione e per garantire sicurezza, il Sindaco Buselli ha emanato un’ordinanza per il 31 dicembre.

Secondo quanto previsto dall’atto a decorrere dalle ore 21:00 del 31 dicembre e fino alle ore 04:00 del 1 gennaio 2018 all’interno del centro storico di Volterra delimitato dalla ZTL è fatto divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine. E’ inoltre vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine, salvo che il consumo nei contenitori avvenga esclusivamente all’interno dei locali, precisando che la somministrazione in tali contenitori sarà comunque vietata nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenziali ancorché regolarmente autorizzate.

E’ fatto inoltre divieto di consumo, porto e trasporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze, pubbliche o aperte al pubblico. Infine il divieto di far uso di materiali esplodenti o fumogeni e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene ad eccezione dello spettacolo pirotecnico autorizzato dall’Amministrazione comunale.