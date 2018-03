Orizzonti creativi all’Sms sul Viale delle Piagge

PISA – Dal 25 marzo al 22 aprile, presso l’SMS – Centro Espositivo San Michele degli Scalzi a Pisa si terrà la mostra Orizzonti creativi, un’esposizione collettiva di giovani artisti emergenti che hanno nel loro curriculum una formazione specifica nel settore delle arti, delle arti applicate e delle arti visive, organizzata da ragazzi provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara e dal Liceo Artistico F. Russoli.La mostra nasce da un progetto di Indiara di Benedetto, Deborah Stefani e Francesca Mei ed è a cura del prof. Ilario Luperini, in collaborazione con Associazione il Grandevetro, CAE – Collettivo ArtEmergente, Cultivarte, con il contributo del Comune di Pisa. La mostra apre al pubblico il 25 marzo dalle 16 alle 20 e per l’occasione è stato invitato Dorian Sari, giovane artista poliedrico, che si esibirà in una performance artistica. L’esposizione rimarrà aperta dal martedì alla domenica con il seguente orario: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 10 – 13 / 16 – 19 e il mercoledì 10 – 13. L’ingresso è gratuito.

La mostra sarà caratterizzata da iniziative artistiche che avranno luogo ogni sabato fino alla fine dell’evento e coinvolgeranno varie forme d’arte. Il termine orizzonte, presente nel titolo della mostra, fa riferimento a quella linea immaginaria disegnata dall’occhio dell’osservatore, che trova un limite verso il quale si può spingere oltre con il corpo e con l’immaginazione.

Gli artisti che esporranno le loro opere sono: Albergo Raglianti, Alex Palermo, Andrea Lemmi, Carlotta Lucchesi, Shawn Hernandez, Deborah Stefani, Dorian Sari, Eleonora Rotolo, Federico Teodori, Francesca Marcucci, Giulia Berrettoni, Indiara DB, Lorenzo Luschi, Luca Lelli, Luca Picchi, Marco Pini, Matias E. Reyes, Matteo Gragnaniello, Matteo Lasi, Modulum, Nicole Pardini, Noela Lotti, P. Black, Rachele Gianfaldoni, Vanth Studios, VidRaw e YueKono.