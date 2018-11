Orologi uomo 2019, uno sguardo alle nuove tendenze

PISA – Le nuove tendenze per gli orologi da uomo sembrano essere piuttosto varie e ben diversificate.

Quanto basta per poter soddisfare le esigenze e le preferenze di un ampio numero di persone, dai più giovani ai meno giovani, da quelli che cercano un accessorio per un uso professionale, a quelli che invece cercano un prodotto da usare solo per il tempo libero.

All’interno di tali trend, come ben afferma la nuova collezione di orologi maschili per il 2019, c’è sicuramente l’acciaio: questo materiale, sempre piuttosto gettonato nella realizzazione di orologi durevoli e di qualità, negli ultimi anni è sembrato dover accompagnare la propria presenza nelle vetrine dei negozi specializzati con altri materiali, ma sembra altresì ora essere in grado di costituire una scelta prioritaria per tantissime persone.

Naturalmente, il comparto degli orologi maschili in acciaio è a sua volta talmente ricco da poter aprire le porte a tante sfaccettature. Giova allora rammentare che la tendenza sembra preferire i modelli più grandi, esattamente ciò che accade con gli orologi femminili, che invece puntano sui modelli più piccoli e più minimali.

Altra tendenza riguarda il ricorso ai colori. L’acciaio come trend monocromatico appartiene sicuramente al passato, e anche se oggi giorno è possibile acquistare ottimi orologi con un solo colore, sia gli orologi maschili che femminili in acciaio per il 2019 sembrano giocare su contrasti di toni, al fine di dare al solido stile di questo oggetto un maggiore movimento e un migliore dinamismo.

E chi non ama l’acciaio? Considerato che non tutti gli uomini si trovano a proprio agio con questo materiale di grande impatto, è ben possibile cercare di dirigere le proprie preferenze verso altre materie prime, come ad esempio la plastica o in silicone. Non è certamente una novità assistere a una grande esplosione nel ricorso a questo genere di orologi, sufficientemente pratici ed economici da attirare le preferenze di tantissimi uomini.

In linea di massima, questi orologi potrebbero però essere riservati alle occasioni più casual: basandoci sulla loro economicità, è sicuramente possibile acquistare più unità, in grado di prestarsi con specifica dedizione alle diverse occasioni sportive o del tempo libero. Disponibili in tanti colori differenti, sarà certamente facile abbinarli ad ogni tipologia di abbigliamento.

Da non sottovalutare, in questo ultimo caso, il fatto che in commercio ci siano delle ottime e convenienti collezioni, con cinturini in plastica intercambiabile, in maniera tale che si possa ottimizzare in maniera ancora più adeguata il proprio investimento in questo accessorio di grandissima importanza per ogni uomo, giovane o più maturo, che non voglia rinunciare alla propria identità estetica.

Tornando all’acciaio, si noti come non sia certamente una strada da abbracciare in senso totalitario. L’acciaio potrebbe infatti fare la sua comparsa sul quadrante, ma non sul cinturino, aprendo così le porte a un mix di materiali che potrebbe soddisfare in maniera ancora più dedicata le passioni dell’uomo che cerca una maggiore personalizzazione nella scelta di uno degli orologi di maggiore importanza nell’espressione del proprio stile e della propria emozionalità.