Ospedale. Lavori davanti all’InfoPoint di Cisanello

PISA – Mercoledì 11 aprile è previsto l’avvio dei lavori di risanamento del manto bituminoso e di posizionamento delle griglie di raccolta dell’acqua piovana sulla viabilità circostante l’aiuola della rotatoria C Massart, di fronte al box dell’Infopoint, all’ospedale di Cisanello.

Il cantiere dovrebbe durare fino alla fine del mese di aprile ma non è prevista l’interruzione del traffico, che verrà regolato in funzione della fase di lavorazione in corso. Potranno quindi verificarsi dei rallentamenti alla circolazione, per i quali l’Aoup si scusa preventivamente con l’utenza.