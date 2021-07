Ospedale “Nuovo Santa Chiara”. A Cisanello cambia la viabilità interna per esigenze di cantiere

PISA – Mercoledì 28 luglio all’Ospedale di Cisanello verrà chiusa al traffico, in corrispondenza del corridoio sopraelevato di collegamento fra gli Edifici 31 e 30, la strada che da quel raccordo conduce all’isola ecologica, all’Edificio 200 e alla viabilità della logistica.

I mezzi della modulistica dovranno quindi percorrere la strada a senso unico che, in corrispondenza dell’Edificio 30 C (all’altezza dell’ingresso Dialisi), conduce all’Edificio 10 e alla viabilità alternativa creata appositamente per le esigenze del cantiere.

Nulla cambia per i mezzi in emergenza-urgenza diretti al Pronto soccorso così come per quelli diretti alla Dialisi.

Gli altri mezzi sanitari adibiti al trasporto pazienti dovranno entrare in ospedale dal varco 4, da cui si dipana la segnaletica stradale integrata per raggiungere i vari edifici