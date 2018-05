PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 1.30 a Pisa in via Ragghianti Loc. Ospedaletto con due automezzi per l’incendio di sei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I raccoglitori sono andati distrutti. Tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

Sul posto personale della Polizia di Stato.