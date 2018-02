Otello goliardico in scena a Santa Maria a Monte. “La bella stagione” del Teatro di Bo’

PISA – Cari amici, dopo lunga assenza ritorna sulle scene l’esilarante OTELLO goliardico. Stavolta il Crocchio calcherà il palcoscenico del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (PI), in P.za della Vittoria n. 47 (dietro il Municipio). Lo spettacolo è inserito nel cartellone artistico “La bella stagione” gestito dal “Teatro di Bo'”. Come sempre ci saranno le irriverenti battute, gli sfarzosi costumi, le musiche del “Nocciolo” e le grazie dei “Cosciotti non depilati”. Per l’occasione le musiche verranno eseguite dal vivo da Alessandro Sodini (fisarmonica) e Mauro Redini (mandolino). L’appuntamento è per domenica 25 febbraio ore 18.00 (così poi si va tutti a cena). Costo biglietti: 10 euro intero, 6 ridotto. E’ consigliato prenotare al n. 371.1272850.