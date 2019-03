Otto denunce dei Carabinieri della Compagnia di Pisa

PISA – Nella notte di Martedì a Pisa i carabinieri del Norm e della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Pisa.

hanno denunciato un albanese di 22 anni, sorpreso in Via Matteotti, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, un tunisino di 41 anni, controllato in Piazza delle Vettovaglie ed a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di un coltello a serramanico; – due moldavi

rispettivamente di 59 e 38 anni, sorpresi all’interno di un supermercato dopo aver rubato merce di vario genere; – quattro persone, di cui due italiani, per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio di 3 anni dal Comune di Pisa.