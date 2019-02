Outlet abbigliamento moto: sconti per i motociclisti!

PISA – Il guardaroba del motociclista deve rispettare prima di tutto, fattori come la sicurezza e la

comodità. La qualità è quindi al primo posto e proprio per questo, non bisogna farsi sfuggire

un’occasione come quella della sezione outlet abbigliamento moto, sul sito Motostorm.

Ottimi materiali per soddisfare esigenze concrete e specifiche funzionalità. Abiti impermeabili,

provvisti di protezioni omologate e rinforzi necessari alla propria salvaguardia in caso di caduta.

Anche l’occhio però vuole la sua parte e così, troviamo anche jeans e sneakers si fanno strada, sia

per lui che per lei.

Sbizzarrirsi è quindi possibile ma sempre pensando alle caratteristiche necessarie ed indispensabili

per la guida su due ruote. Si è già fatto riferimento all’acqua e all’impermeabilità di un capo ma ci

sono altri fattori da considerare: il vento, i detriti, gli insetti, il freddo e nel caso più sfortunato,

l’asfalto.

Gli abiti pensati per un motociclista devono essere realizzati con tessuti anti abrasione e nessuna

parte del corpo deve essere lasciata al caso. Le protezioni omologate, che servono a proteggere

punti strategici del corpo tra cui ginocchia, gomiti, schiena e nocche fanno spesso già parte dei

vestiti stessi ma qualora non fosse così, possono essere inseriti successivamente negli appositi

inserti.

Il comfort è un altro elemento essenziale, la fluidità del movimento deve essere garantita. I

guanti,ad esempio, devono calzare bene per non compromettere la presa delle mani, i pantaloni e le

scarpe antiscivolo svolgono un compito simile. L’isolamento termico durante la stagione fredda è

un altro caposaldo del vestiario del motociclista come la funzione traspirante in estate. Oltre alla

pelle, sempre valida e resistente, tessuti come il Gore-Tex, la Cordura e il kevlar assolvono a

moltissime altre necessità come resistenza e ventilazione.

Alcuni capi, come le giacche, hanno versioni 4 stagioni cioè sono multistrato e quindi utilizzabili

tutto l’anno, eliminando o aggiungendo uno strato a seconda del clima e della temperatura. Un

vantaggio non da poco, soprattutto in caso di lunghi viaggi.

Se siete quindi alla ricerca di qualche nuovo capo d’abbigliamento, da indossare durante la prossima corsa, non eliminate la possibilità di indossare un look casual e un po’ diverso dal solito sportivo. Lo stile e la funzionalità possono andare di pari passo.

Se siete invece dei puristi o cercate un vestiario più specifico, ci sono le tute intere e persino

l’underwear. Alla ricerca dello sconto nell’outlet abbigliamento moto di Motostorm per essere

protetti e belli.