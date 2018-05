Pacchetto scuola a Cascina, domande entro il 1 giugno

CASCINA – Fino al 1 giugno 2018 è possibile richiedere il contributo «Pacchetto Scuola» per l’anno scolastico 2018/2019.

Si tratta di un contributo per sostenere le spese di frequenza scolastica (libri, materiali didattico, servizi scolastici) per gli studenti residenti nel Comune di Cascina che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e di età non superiore a 20 anni. Tra i requisiti richiesti per fare la richiesta di contributo c’è l’avere un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia di un documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata al Comune di Cascina entro venerdì 1 giugno secondo una delle seguenti modalità: recandosi personalmente presso lo Sportello informativo comunale di viale Comaschi 116 (primo piano) nei giorni di lunedì e giovedì ore 9-13 e il martedì ore 9-13 e ore 15.30-17.30; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

Per maggior informazioni si consiglia di prendere visione del bando e del modulo di domanda, disponibili sul sito internet www.comune.cascina.pi.it (nella categoria “Scuola” cercare la voce “Pacchetto scuola 2018/2019” nella pagina “Scuola News”) oppure di rivolgersi allo sportello informativo di viale Comaschi 116, oppure telefonare al numero 050 719297, oppure inviare una email a mbuggiani@comune.cascina.pi.it.