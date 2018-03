PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto a Palaia in via San Francesco, di fronte alla farmacia per un incendio ad una autovettura 500 per un corto circuito.

L’incendio è stato prontamente spento con un estintore da parte del personale della farmacia e successivamente dai Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Carabinieri.