Palaia per il Monte Serra. Un concerto benefico per sostenere le popolazioni colpite dall’incendio

“Siamo molto felici di poter portare un piccolo contributo a chi è stato danneggiato dal recente incendio del Monte Pisano, attraverso la cultura e, più in particolare, quella musicale che è patrimonio di tutti noi” queste le parole del Parroco Sac. Don Giuseppe Volpi di Palaia, da sempre attivo sostenitore di eventi benefici a tema musicale e culturale.

A esibirsi nella suggestiva location della Pieve di Palaia saranno il soprano Mimma Briganti, acclamata interprete vincitrice di numerosi concorsi internazionali quali il “Pavarotti International Voice Competition” di Philadelphia; il tenore Gianni Mongiardino, protagonista in numerosi e palcoscenici sia in Italia che all’estero e vincitore di competizioni internazionali fra cui il concorso “Enrico Caruso” di Milano; il baritono Franco Cerri, che di recente ha tenuto una tournée di concerti nelle più prestigiose piazze e teatri della Toscana.

Gli artisti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Stefano Adabbo, direttore d’Orchestra che ha collaborato negli anni con personalità del calibro di Riccardo Muti e Giuseppe Sinopoli.

Il programma che eseguiranno sarà dei più celebri e vedrà brani e composizioni tra le più famose arie di W.A. Mozart, V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini e P. Mascagni.

“Ho parlato di questo evento e del suo scopo con il nostro Sindaco Gherardini, che ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa e per questo lo voglio ringraziare personalmente per il sostegno dimostrato così come ringrazio vivamente il Sindaco di Calci Ghimenti che ha lodato questa iniziativa; ci auguriamo che questo evento riscuota una sentita partecipazione nella solidarietà di un folto pubblico” così ha concluso Don Giuseppe Volpi.

“Vogliano essere vicini alle persone che con passione e dedizione si impegnano per realizzare eventi a scopo benefico; in questo caso ci sentiamo particolarmente coinvolti in quanto il Monte Pisano da sempre caratterizza il paesaggio e il panorama che ammiriamo dalle nostre colline. Il nostro pensiero e sostegno va pertanto alle famiglie vittime dell’ incendio e a tutti i volontari che si sono adoperati durante le ore di emergenza e che stanno continuando a lavorare per riportare il territorio ad una situazione di normalità”, ha dichiarato il Sindaco Gherardini.