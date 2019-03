A Palazzo blu la mostra “Explore sulla luna ed oltre”

PISA – Aprirà venerdì 22 marzo a Palazzo Blu la mostra EXPLORE – SULLA LUNA E OLTRE che inaugura il “triennio dell’esplorazione di National Geographic – spazio – terra – mare”.

La stagione primaverile 2019 apre con una grande mostra sullo spazio in occasione dei cinquant’anni dello sbarco sulla Luna che racconta la storia delle grandi missioni che hanno permesso di compiere i primi viaggi nello spazio: da Yuri Gagarin al primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, da Valentina Tereškova, la prima donna nello spazio, fino ai più recenti, con Luca Parmitano, che nel 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale, e le imprese di Samantha Cristoforetti.

“La mostra che viene presentata oggi è la conferma del ruolo centrale che la Fondazione di Palazzo Blu svolge per l’attività culturale e la promozione della nostra città in Italia e nel mondo – dice l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini – Negli anni Palazzo Blu si è affermato sempre più come prestigiosa sede di grandi mostre ed eventi di altissimo rilievo e richiamo. L’evento di oggi lo testimonia poiché permette di dimostrare che la nostra è un’offerta turistica permanente e che è possibile parlare di ecosistema dell’innovazione dove arte, storia, scienza, trasferimento tecnologico possono dialogare tra loro. Celebrare proprio a Pisa i cinquant’anni dell’allunaggio, una delle conquiste più importanti dell’uomo moderno, con una mostra così straordinaria che vede protagoniste istituzioni scientifiche e divulgative come National Geographic e la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, significa per noi anche ricordare e rendere omaggio a Galileo Galilei, nostro concittadino, grande scienziato e umanista, che dalla nostra città osservava e studiava gli astri e il cielo. Ringraziamo Palazzo Blu per questa opportunità che, ancora una volta, mette al centro Pisa con un progetto così ambizioso rivolto alla didattica e alla conoscenza scientifica”.