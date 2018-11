Palazzo Blu, si apre una settimana di grandi eventi

PISA – Settimana di grandi eventi a Palazzo Blu. Si partirà domani, martedì 6 novembre, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli anni ’50. Immagini di un decennio a Pisa”, in programma in auditorium alle ore 17:30, con l’intervento del filosofo Remo Bodei. Saranno presenti Cosimo Bracci Torsi, presidente della Fondazione Palazzo Blu e Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni, curatori della mostra. L’esposizione racconta la vita in città, ricostruita dai curatori, in un affascinante viaggio nel passato con oltre 100 immagini dell’Archivio Frassi (apertura al pubblico dal 7 novembre 2018 al 17 marzo 2019).

In calendario per mercoledì 7 novembre, alle ore 17:30, il primo appuntamento del ciclo di incontri “Antisemitismo e razzismo: una riflessione storica”, proposto nel programma di iniziative “San Rossore 1938”, curato dall’Università di Pisa, in collaborazione con Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IMT Alti Studi Lucca. Gli incontri, tutti previsti alle 17:30 nell’auditorium di Palazzo Blu, sono curati dal prof. Daniele Menozzi della Scuola Normale Superiore e si terranno nell’arco del mese di novembre. Mercoledì 7 novembre Valeria Galimi, ricercatrice di storia contemporanea al Dipartimento di Studi storici dell’Università di Milano, nella conferenza dedicata alla legislazione razziale in Europa, illustrerà caratteri e sviluppo dell’antisemitismo dopo la prima guerra mondiale, fino alla promulgazione in vari paesi di norme discriminatorie nei confronti degli ebrei.

Palazzo Blu, poi, offre anche quest’anno il suo contributo speciale alla realizzazione della sedicesima edizione del Pisa Book Festival. Giovedì 8 novembre, alle ore 17:00 sarà inaugurata la mostra delle illustrazioni di Ester Garcìa “Fabularium, piccolo catalogo illustrato” (ingresso gratuito, apertura al pubblico dal 9 novembre 2018 al 17 febbraio 2019). L’illustratrice animerà un piccolo laboratorio gratuito per tutti i bambini intervenuti (a seguire merenda a buffet).

Sabato 10 novembre, infine, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si terrà l’ultimo appuntamento con Opera a Palazzo. In scena alle ore 18:30 il Rigoletto. Per accedere agli spettacoli, che sono gratuiti, è necessario ritirare l’invito presso la biglietteria di Palazzo Blu. La distribuzione avverrà a partire dalle ore 14:30 di martedì 6 novembre. In occasione della Notte Blu 2018 il palazzo partecipa al ricco programma di eventi con l’apertura straordinaria della sede espositiva fino alle ore 24, con ultimo ingresso alle ore 23:00.