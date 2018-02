Palazzo Gambacorti, scala e atrio riaperti al pubblico

PISA – Ristrutturazione di Palazzo Gambacorti: da giovedì 15 febbraio, la scala e l’atrio sono stati riaperti al pubblico.

Il vano scala è stato restaurato: le pareti, dopo la rimozione delle tinture incongrue, sono state ridipinte, sono state rimosse le strisce nere degli scalini che sono stati ‘bocciardati’ (una tecnica di lavorazione della pietra), i vecchi corpi illuminanti sono stati sostituiti con i led, è stata installata una nuova segnaletica. Realizzata una nuova portineria: più ampia e dotata di impianti centralizzati di controllo con i visori delle nuove telecamere installate (in corso di attivazione) ed il quadro di segnalazione delle aperture delle porte di tutti gli ingressi. Saranno effettuati nelle prossime settimane i lavori per la sicurezza dell’ascensore con la sostituzione dell’argano.

Per il pubblico, che negli ultimi mesi utilizzava l’entrata da Palazzo Mosca, è riaperto l’accesso da Palazzo Gambacorti. È stato creato un percorso separato per l’ufficio anagrafe, il più utilizzato dal pubblico, in modo da renderne l’accesso scorrevole: nell’atrio di Palazzo Gambacorti basta girare subito a sinistra nella chiostra interna senza bisogno di passare dalla portineria.