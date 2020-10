Palestra di Oratorio ultimata. La Terza commissione incontra i cittadini

PISA – “Boia però è bella!!“. Così ha esclamato ingenuamente un bambino quando ha fatto il suo ingresso nella nuova Palestra di Oratoio, dopo la copertura e la pavimentazione.



“Un esclamazione così spontanea e dialettale è la moneta migliore con cui può essere ripagato il nostro impegno come amministrazione“, afferma Maria Punzo (Lega), presidente della Terza commissione, durante il sopralluogo con l’ assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa.

“Abbiamo visionato i lavori ultimati, con materiali moderni, atti ad ospitare eventi certificati di pallavolo e pallacanestro. La palestra sarà resa utilizzabile ad associazioni sportive tramite bando a cui gli uffici stanno lavorando in attesa di una diminuzione del Covid affinché sia resa fruibile anche ad altre associazioni“.



“Presto inoltre – continua Punzo – inizieranno i lavori della palestra gemella dell’istituito Possenti che ospita attualmente l’ Ospedalieri Pallavolo. La volontà è questa. C’è stato un cambio di passo con il nostro arrivo, con affidamenti per venti anni di tutte le strutture, un periodo che permette investimenti programmati a lungo termine, rendendo i vari impianti sportivi appetibili alle società con proposte solide. Massima apertura, quindi nei confronti delle società sportive che gestiscono questi vitali centri di aggregazione sociale. In qualità di Presidente della Commissione – conclude Punzo – un grazie va ai cittadini che hanno espresso parole di soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora“.