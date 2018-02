Palestra di Leccetti: lavori in corso per una ristrutturazione

Volterra – «L’area acquisirà un altro aspetto e rappresenterà sempre più un centro di aggregazione». Così il sindaco di Volterra Marco Buselli in merito alla palestra dei Leccetti. «Daremo spazio alla crescita di lecci che abbiamo piantumato fra pino e pino, durante il precedente mandato» aggiunge il primo cittadino. «Il progetto della Palestra dei Leccetti – aggiunge l’assessore alle opere pubbliche Massimo Fidi – è stato cambiato in corso d’opera, creando il collegamento fra la palestra e gli spogliatoi. Adesso quindi il progetto, che prevedeva due corpi di fabbrica non comunicanti fra loro, è funzionale all’ampliamento degli spogliatoi della palestra, ma ciò non è neanche alternativo all’utilizzo da parte di chi gioca nel campo di calcio dei Leccetti, adiacente alla palestra. La decisione è stata presa di comune accordo con l’assessore allo Sport Francecsca Tanzini. I lavori termineranno indicativamente il 15 marzo prossimo. Procederemo anche con la rimozione di alcuni pini, che creano grossi problemi alla strada».