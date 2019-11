Pallavolo Casciavola proiettata sul derby di Cascina

CASCINA – È la settimana che introduce al derby di Cascina, sabato 9 novembre alle 21 presso la palestra di via Galilei, la Perfecto Oro si mette in viaggio per la trasferta più breve della stagione dove ad attenderla ci sarà la Pallavolo Cascina che in classifica occupa la terza posizione con sei punti, appena uno in più della truppa rossoblù. Una partita molto sentita anche dalle rispettive tifoserie che riempiranno fino al limite di posti l’impianto cascinese. Insomma lo spettacolo, in campo e fuori, è assicurato.

Fermo il campionato di I divisione per una settimana di riposo, l’onore di aprire la settimana spetta alla Pedia-C Under 18 che mercoledì 6 novembre al Pala GDS Impianti, alle 20.45, riceve la visita del Dream Volley Pisa, fanalino di coda ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Il giorno seguente, giovedì 7 novembre sarà la volta della Pediamag III Divisione che alle 21.15 presso la Palestra Marconcini di Pontedera affronterà l’Ambra Cavallini. Le due formazioni sono separate da appena un punto in classifica e hanno conquistato l’unica vittoria stagionale entrambe contro gli Ospedalieri. Per le ragazze di Mandaradoni è l’occasione per riscattare il passo falso patito contro il Migliarino.

Anche le giovani atlete del VCC Under 14 faranno visita all’Ambra Cavallini. La gara è in programma sabato 9 novembre con fischio d’inizio alle 15:30. Una partita impegnativa per le biancoverdi di coach Favilla in considerazione del fatto che le pontederesi sono ancora a punteggio pieno.

Come di consuetudine il fine settimana agonistico si chiuderà con le due partite delle formazioni Under 16. Domenica 10 novembre la Farmacia Savorani, chiamata al riscatto dopo due sconfitte di fila, riceverà al Pala GDS Impianti, la visita del VVF Tomei Livorno, mentre la Katinka Travel, pure con due sconfitte di fila maturate al tie break sulle spalle, si mette in marcia direzione della palestra Follati a Livorno per affrontare la Libertas Volley. Entrambe le partite inizieranno alle 15.30.