Pallavolo serie C: una nuova schiacciatrice per la Perfecto Oro

CASCIAVOLA – La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo per il tesseramento di Valentina Ripoli che quindi fará parte della rosa della

Perfecto Oro fin dalla prossima partita, la prima del girone di ritorno

del campionato di serie C.

La giocatrice é giá a disposizioe di coach

Fabrizio Ricoveri ed ha svolto nella settimana appena trascorsa, I primi

allenamenti con le nuove compagne.

Valentina Ripoli é una schiacciatrice di grande esperienza, nata il 7 dicembre 1978 ed ha iniziato la sua carriera con la maglia del Rosignano. Dopo la trafila delle giovanili, ha esordito in I Divisione,

vincendo il campionato e successivamente approdando in serie C dove raggiunse I playoff per la promozione in serie B2.

Passa poi al San Vincenzo, in serie C dove si cimenta anche nel ruolo di

libero, poi sbarca in provincia di Pisa, agli Ospedalieri in serie D ed inizia a giocare come schiacciatrice, ruolo che non lascerá piú. San Giuliano, Pontedera, Calci e Cascina le altre squad nelle quali ha

militato, prima di approdare al Lucca Volley con il quale ha vinto il

campionato di serie D, dopo una esperienza con la Turris, torna agli

Ospedalieri per rinvincere la serie D ed infine, prima di vestire I colori rossoblu della Perfecto Oro, disputa il campionato di B2 con l’Ambra Cavallini Pontedera dove ricopre anche il ruolo di libero oltre

che il suo naturale di schiacciatrice.